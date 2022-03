Blinken på besøg i Israel: Vi er fælles om at hindre iransk atomvåben

Israels ærkefjende ventes at være et centralt emne på programmet, når det mellemøstlige land er vært for møder med repræsentanter fra USA og fire arabiske lande, der alle har diplomatiske bånd til Israel.

Søndag ankom USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, til Israel, og på et fælles pressemøde i Jerusalem med sin israelske kollega slog han fast, at det er et fælles anliggende for de to lande, at Iran ikke udvikler atomvåben.