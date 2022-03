Russiske krigsskibe krydser frem og tilbage på Sortehavet ud for Odesa, og udsætter borgerne i »Sortehavets perle«, som den historiske havneby på Ukraines sydkyst kaldes, for en særlig russisk form for psykisk terror.

For vil den russiske flåde sønderbombe byen med missiler for derefter at sende landgangsfartøjer pakket med soldater og kampvogne ind mod stranden i en storstilet operation, der tåler sammenligning med D-dag i Normandiet den 6. juni 1944?