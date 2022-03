25/03/2022 KL. 16:10

Putins nære ven er gået under radaren: Hvad er der sket med den russiske forsvarsminister?

Ruslands forsvarsminister og Putins nære ven Sergej Shjojgu er ikke blevet set i offentligheden i to uger. Også generalstabschefen er forsvundet fra offentligheden i samme periode. Seniorforsker Flemming Splidsboel finder de centrale militærlederes forsvinden yderst bemærkelsesværdig og tegner et portræt af manden, der har stået i spidsen for Ruslands militære oprustning det sidste årti.