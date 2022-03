Russer vil sælge Nobelpris-medalje for at hjælpe ukrainere

- Vi beder auktionshuse, som kan sætte denne verdensberømte pris til salg, om at tage kontakt, skriver han.

Dmitrij Muratov er journalist og redaktør på Ruslands førende oppositionsavis Novaya Gazeta. Han modtog Nobelprisen i 2021 sammen med Maria Ressa fra Filippinerne for deres indsats for at beskytte ytringsfriheden.

Muratov ønsker at hjælpe ”fredelige flygtninge og sårede og syge børn, som har brug for akut behandling”.

Flere end ti millioner anslås at have forladt deres hjem i Ukraine, siden Rusland angreb den 24. februar. Det svarer til omkring en fjerdedel af landets befolkning. 3,5 millioner af dem er flygtet over grænsen til nabolande.