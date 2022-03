Australien vil ramme russisk aluminiumproduktion med nyt forbud

Han ejer en andel i Queensland Alumina Limited, som er et raffinaderi for aluminiumoxid.

Raffinaderiet ligger i den australske by Gladstone, der ligger i delstaten Queensland.

Den australske premierminister, Scott Morrison, har udtalt, at hans regering, samarbejder med partnere for at ”sætte de maksimale omkostninger, det maksimale pres på Putin-regimet for, at det trækker sig fra Ukraine”.

24. februar sendte Ruslands præsident, Vladimir Putin, de russiske styrker ind i Ukraine. Det har medført en lang række vestlige sanktioner mod Rusland.