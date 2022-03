19/03/2022 KL. 19:15

For abonnenter

Fredsforsker: Vesten bliver nødt til at lytte til Ruslands behov for sikkerhed

Ifølge fredsforsker Jan Øberg har Vesten i 30 år forsømt at lytte til Rusland. Han er skræmt over kombinationen af had til russere og det, han ser som Vestens optrapning af konflikten i Ukraine. Det kan blive ragnarok og en ny og større kold krig. Han foreslår, at man går en helt anden vej.