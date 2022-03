Schwarzenegger til russerne: Sandheden bliver holdt skjult jer

- Jeg ved, at jeres regering har fortalt jer, at krigen skal afnazificere Ukraine. Det er ikke sandt. Ukraine er et land med en jødisk præsident, hvis fars tre brødre blev myrdet af nazister.

Han følger op ved at fortælle, at hele verden fordømmer krigen, som Rusland har startet. At landet derfor er blevet underlagt historiske sanktioner, og at tusinder er blevet dræbt på både russisk og ukrainsk side.

Han henvender sig desuden direkte til de russiske soldater.

- 11 millioner russere har familie i Ukraine. Hver eneste skud, der affyres, er et skud mod en bror eller en søster, siger Schwarzenegger.