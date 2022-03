Pfizer vil vaccinere ældre amerikanere for fjerde gang

Ifølge undersøgelserne vil hyppigheden af smittetilfælde være to gange lavere, og frekvensen af alvorlig sygdom vil være fire gange lavere hos personer, der er blevet revaccineret to gange sammenlignet med personer, der kun har fået ét ekstra stik.

Flere lande i Europa såvel som Israel har allerede godkendt et fjerde stik til udsatte personer samt ældre.

I januar begyndte Danmark at tilbyde udvalgte personer med et svært nedsat immunforsvar et fjerde stik.

For første gang siden slutningen af januar er antallet af smittetilfælde verden over steget. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ifølge nyhedsbureauet dpa.