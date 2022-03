Kina kæmper med det højeste antal coronatilfælde i to år

Kina har over 1,4 milliard indbyggere, men udviklingen er dramatisk for Kinas strategi, der tilstræber ”nul tilfælde”. Denne indebærer omfattende og gennemgribende tiltag i et område blot ved et enkelt smittetilfælde.

Næsten 30 millioner mennesker var ramt af nedlukning tirsdag. Det gjaldt blandt andet teknologicenteret Shenzhen - en stor by med 17,5 millioner indbyggere.