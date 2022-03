Rusland advarer om risiko for rumstationen ISS

Krigen i Ukraine risikerer at få konsekvenser så langt væk som 400 kilometer over Jordens overflade.

Her er den permanente rumstation ISS i kredsløb, men det er ikke sikkert, at Rusland er i stand til at holde den i kredsløb, lyder det nu advarende fra rumfartsmyndighederne i Moskva.

ISS er et internationalt samarbejde med deltagelse af blandt andet Rusland og USA.