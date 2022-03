Det fremgår ikke, om Rusland anser vestlige sendinger uden for Ukraine for at være legitime mål.

Men det er der ikke umiddelbart noget, der tyder på.

Ryabkov siger ifølge Sky News, at amerikanske sanktioner mod Rusland ”er et hidtil uset forsøg på at skade forskellige sektorer af Ruslands økonomi”. Men Rusland vil gå behersket frem for ikke at skade sig selv, lyder det videre.