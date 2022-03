Ifølge The Guardian er Syriens hær via hjemmesider tilknyttet det syriske regime allerede begyndt at rekruttere tropper fra egne rækker - angiveligt også blandt Assads kernestyrker under borgerkrigen - til at kæmpe på Ruslands side i Ukraine, til en løn op mod 50 gange højere end den gennemsnitlige månedsløn for en syrisk soldat.

Mikkel Storm Jensen påpeger, at hvis det er nogle af Assads kernestyrker, der er tale om, kan de have nyttige erfaringer med bykamp fra syriske borgerkrig, og har tidligere demonstreret at de ingen særlige hæmninger har i forhold til at dræbe.

Militærforskeren mener dog at der først og fremmest er tale om en afskrækkelsesstrategi, i lighed med Ruslands indsættelse af de berygtede krigere fra republikken Tjetjenien i Ukraine under krigens første dage.

»Tidligere har Rusland fremhævet de tjetjenske tropper i deres styrker som særligt hæmningsløse og frygtindgydende. Men vi har ikke set nogen militær effekt af tjetjenernes tilstedeværelse på jorden endnu, og det kommer vi formentlig heller ikke til at se fra syrerne,« siger Mikkel Storm Jensen.

Det har også været vidt omdiskuteret de seneste dage, om den Putin-loyale belarusiske præsident Aleksandr Lukasjenko vil gå skridtet videre og bistå invasionen af Ukraine med landets godt 50.000 aktive tropper.

Ud over at Lukasjenko har ladt de russiske styrker tage opstilling i Belarus, hvorfra der på den korteste strækning kun er knap 100 km til Ukraines hovedstad, Kyiv, har Rusland under invasionen affyret missiler fra Belarus, tanket kamphelikoptere i Belarus, evakueret sårede soldater til Belarus og har brugt Belarus’ jernbaner til at fragte tropper og forsyninger.

De to allierede statsledere mødtes fredag i Moskva, hvor Putin lovede omfattende militær støtte til Belarus. Udmeldingen fik natten til lørdag de ukrainske myndigheder til at frygte en ny invasionsfront fra nord, hvis Belarus tilsluttede sig invasionen.

Lørdag uddybede rådgiver for den ukrainske præsidents stabschef, Oleksiy Arestovytj, at Ukraine ikke for nuværende forventer, at Belaus slutter sig til den russiske invasionsstyrke, skriver Reuters.