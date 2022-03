Der er ikke blevet indgået en aftale om våbenhvile, da Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, og den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov torsdag mødtes i Tyrkiet.

Det oplyser de to ministre efterfølgende via to separate pressemøder.

»Jeg gjorde mit bedste for at finde en diplomatisk løsning,« siger Kuleb