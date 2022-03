30 procent større risiko for at dø af corona i fattige lande

- I fattige lande har staten ikke kunne holde hånden økonomisk under virksomhederne, som vi så det i Danmark. Virksomheder er faldet sammen, og folks arbejde er forsvundet, siger han.

En anden årsag til, at pandemien har haft mere voldsomt fat i verdens fattigste lande er, ifølge Lars Koch, at de fattige lande ikke har haft samme mulighed for at vaccinere deres borgere.

I de rige lande er 73 procent af befolkningen vaccineret. I verdens fattigste lande er kun seks procent af befolkningen vaccineret.

- Vaccinerne er ikke blevet ligeligt fordelt. Det er blandt andet, fordi rige lande har insisteret på ikke at frigive vacciner, siger han.