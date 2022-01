FN: 616 millioner skoleelever har betalt dyrt for pandemi

Antallet af 10-årige, der ikke er i stand til at læse eller forstå en simpel tekst, er øget under pandemien.

Over 616 millioner skoleelever verden over er stadig helt eller delvist ramt af skolenedlukninger, siger FN’s børneorganisation, Unicef. Den fastslår, at pandemien har frataget millioner af børn muligheder for at erhverve sig basale færdigheder. Samtidig har pandemien kostet dyrt for mange børn, som har fået svækket deres mentale helbred eller har været i større fare for at blive misbrugt. Desuden har skolelukninger for mange betydet, at de ikke har fået tilstrækkelig sund ernæring.

- Vi står ganske enkelt over for en umådelig lang række af tab i forbindelse med mistet skolegang, siger Unicefs chef på uddannelsesområdet, Robert Jenkins, efter næsten to år med pandemi. - Og det er ikke nok, at man blot genåbner skolerne, siger Jenkins, som appellerer til ”intensiv støtte til genopbygning af tabt uddannelse og læring”. Unicef siger, at tabt undervisning som følge af skolelukninger har betydet, at op mod 70 procent af de 10-årige er ude af stand til at læse eller forstå en simpel tekst. Før pandemien var det tal på 53 procent.

For eksempel lærte skolebørn i Etiopien kun ”30 til 40 procent” af den matematik, som de ville have lært ved et normalt skoleår i grundskolen, skriver Unicef.

Skolebørn i de rige lande har også betalt en høj pris - der er i USA for eksempel registreret betydelige tab for skoleelever i Texas, Californien og Maryland, mener Unicef. I Sydafrika angives det, at mellem 400.000 og 500.000 elever er ”droppet ud” mellem marts 2020 og juli 2021.

/ritzau/AFP