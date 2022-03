4.

Hvem må bruge dem?

Korridorerne er til for civile og for nødhjælp. Der opstår dog ofte en udfordring i, at de bekrigende parter kan finde på at udnytte vejen til at smugle våben og andre fornødenheder ind i områderne.

Soldater assisterer dog typiske civile væk fra områderne.

5.

Er der humanitære korridorer i Ukraine?

Ja, der har siden weekenden været – eller forsøgt – etableret en række humanitære korridorer i Ukraine ved de store byer, der er centrum for angrebene.

Senest tirsdag morgen oplyste Ruslands Forsvarsministerium ifølge russiske nyhedsbureauer, at landet fra kl. 08 dansk tid ville indstille angrebene i Ukraine for at åbne sikre passager ud af byerne Kyiv, Kharkiv, Mariupol, Tjernigov og Sumy.

De foregående tre dage er alle forsøg på at etablere korridorer dog fejlet, idet våbenhvilen er blevet brudt og civile er blevet beskudt.