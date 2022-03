Der er ifølge ukrainske myndigheder ikke registreret ændringer i den radioaktive stråling i området.

Det var i nogen tid ikke muligt for brandfolk at få adgang til kraftværket, fordi det stadig var under russisk beskydning.

Omkring klokken 02.25 kunne det hviderussiske oppositionsmedie Nexta dog meddele på Twitter, at brandfolk havde fået adgang.

Ifølge Ukraines statslige katastrofeberedskab brød branden ikke ud inde på selve kraftværket, men i en tilstødende bygning.

Ukraines parlament, Verkhovna Rada, meddelte på beskedtjenesten Telegram, at branden brød ud efter tung granatbeskydning fra russiske styrker.