Russisk myndighed har lukket radio efter kritisk dækning af invasion

Myndighederne blokerede tirsdag for radiostationens udsendelser, efter at den var blevet beskyldt for at ”sprede falske informationer” om invasionen i nabolandet.

Torsdag kom meddelelsen om, at den afvikles fuldstændigt.

- Et flertal i Ekho Moskvys bestyrelse har besluttet at afvikle Ekho Moskvys radiostation og hjemmeside, skriver chefredaktør Aleksej Venediktov på det sociale medie Telegram.

Ekho Moskvy blev berømt under det fejlslagne kup i 1991 mod den daværende præsident, Mikhail Gorbatjov. Som et af de få medier beskrev det kritisk - trods pres fra de kommunistiske kupmagerne - hvad der var ved at ske.