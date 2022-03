Rusland lukker uafhængige medier for at lyve om Ukraine-krig

De russiske myndigheder har udstedt et dekret om, at ingen medier i landet må omtale krigen i Ukraine som en invasion. De skal kalde det en specialoperation.

Denne operation skal sikre, at ledelsen i Ukraine ”afnazificeres” og afvæbnes, som de farlige nationalister de er ifølge præsident Vladimir Putin.

Ekho Moskvis hjemmeside blev lidt senere genåbnet. Her skriver radiostationen, at det er grundløse og anklager, der er blevet rettet mod den. Stationen vil derfor gå til domstolene for at få afgørelsen om lukning omstødt.

Ekho Moskvi blev berømt under det fejlslagne kup i 1991 mod den daværende præsident, Mikhail Gorbatjov. Som et af de få medier beskrev det kritisk - trods pres fra de kommunistiske kupmagerne - hvad der var ved at ske.