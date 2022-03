Angreb i andre byer - otte civile meldes dræbt

Ifølge The Kyiv Independent er sirenerne også gået i flere andre ukrainske byer natten til torsdag. Det gælder byerne Mykolajiv, Lviv, Zjitomir, Ivano-Frankivsk, Tjernihiv, Volyn Tjerkasy, Kirovograd, Poltava, Khmelnytskyj, Zaporizjzja og Odessa.

I den østukrainske by Izium mistede otte civile livet sent onsdag aften, da russiske bomber ramte et højhus og et hus. Det oplyser et lokalmedie fra Kharkiv, skriver det ukrainske parlament, Verkhovna Rada, på Telegram. To af de dræbte var børn.