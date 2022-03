USA lover Ukraine at sende flere våben til kamp mod russere

Derudover har en række vestlige lande lukket for luftrummet for russiske fly og udelukket Rusland fra betalingssystemet Swift.

Mange virksomheder er også i gang med at overveje mulighederne for at indføre sanktioner. Blandt andet overvejer Mærsk at suspendere for booking af nye transporter til og fra Rusland.

Til gengæld har USA afvist en ukrainsk anmodning til Vesten om at indføre et flyveforbud over Ukraine. Forbuddet vil ifølge den ukrainske præsident beskytte mod blandt andet luftangreb.

Men USA mener, at det vil bringe vestlige styrker i direkte krig med det russiske militær.

Putin har indtil videre ikke vist tegn på at genoverveje invasionen, som han iværksatte torsdag.