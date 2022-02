- Det er vores pligt at gøre vort bedste for at støtte Ukraine i at forsvare sig mod Putins invasionshær, skriver han.

Det tyske økonomiministerium meddeler, at det lørdag også er godkendt at sende 14 pansrede køretøjer til Ukraine.

På Twitter svarer den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, den tyske kansler:

- Bliv ved med det, kansler Olaf Scholz! Antikrigskoalition i aktion!

Tidligere lørdag havde den tyske regering givet tilladelse til, at både Holland og Estland måtte videresende tysk fremstillede våben til Ukraine.