På dagen hvor de russiske tropper angreb Ukraine, begyndte der at dukke en besked op på forskellige internetfora med målet om at rekruttere hackere til kampen mod Rusland.

»Ukraines cybernetværk! Det er tid til at blive involveret i cyberforsvaret for vores land,« lød beskeden ifølge mediet Reuters.

Rusland anklages for at have angrebet Ukraine flere gange i løbet af de seneste år, og nu kommer reaktionen. Hackernes opgave bliver ifølge Reuters at føre »cyberspionage« mod de russiske tropper og bekæmpe russi