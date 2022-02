Danmark indgår grønt klimapartnerskab med Sydafrika

- I dag har vi lavet vores første grønne strategiske partnerskab med et afrikansk land. Nemlig med Sydafrika. Det er jeg meget glad for at få i hus.

- Sydafrika er en stor udleder af CO2 og en meget vigtig partner i at bekæmpe klimaforandringerne i Afrika, siger Mette Frederiksen.

Regeringen indgik sidste år et lignende grønt partnerskab med Indien. Ifølge Mette Frederiksen har det stor betydning både for klimaet og for dansk eksport, at det nu også er lykkedes at få et lignende partnerskab i stand med et afrikansk land.

- Nytteværdien er først og fremmest for vores klima. I kraft af Danmarks meget dygtige virksomheder, forskere og lønmodtagere, så har vi mange af de svar, som resten af verden efterspørger.