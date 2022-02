20/02/2022 KL. 12:00

Victor Ksenzov sad med fingeren på Ukraines atomknap – nu ærgrer ukrainere sig over, at han ikke gør det stadig

Præsident Vladimir Putin overvågede lørdag en kæmpe nuklear, russisk militærøvelse. Hans held er, at Ukraine efter aftale med Rusland lod sine atomvåben skrotte efter Sovjetunionens fald. Jyllands-Posten har været nede i atombunkeren 35 meter under jorden sammen med manden, der kunne have stoppet Putin med et tryk på en knap.