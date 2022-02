Sydney har genåbnet strande efter første dødelige hajangreb i 60 år

Han blev dræbt onsdag eftermiddag lokal tid i forbindelse med en svømmetur ud for Little Bay Beach i den sydøstlige del af byen, da en formodet hvidhaj angreb ham.

- Der er ikke blevet set yderligere hajer i området. Derfor har strandene fået lov til at genåbne fredag den 18. februar, sagde Dylan Parker, borgmester i Randwick hvor Little Bay Beach ligger, aftenen før genåbningen.

Kort før daggry fredag samledes cirka 100 svømmere sig på Sydneys ikoniske Bondi Beach for at mindes Simon Nellist.

Her stod de først i en cirkel og afholdt et minuts stilhed, inden de kastede sig ud i bølgerne for at tage en fælles svømmetur.

Seancen blev afsluttet, da svømmerne vendte tilbage til stranden og dannede endnu en cirkel for at hylde den unge brite.

- Alt, der kan forbindes til Simon, kan også forbindes til havet, sagde Della Ross, der var venner med ofret, efterfølgende til det australske medie Channel Seven.

- Nyheden ramte os som en damptromle, fordi han var et af den slags mennesker, der gjorde jorden til et bedre sted.