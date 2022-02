Efter lukkede grænser i to år er Oceanien klar til at tage imod udefra

Der er gode nyheder for dem, som har drømt om at se eller gense operahuset i Sydney, gå på opdagelse i Blue Mountains eller tage på vinrejse i Hunter Valley.

Efter næsten to år med lukkede grænser åbner Australien nemlig for færdigvaccinerede turister fra den 21. februar.

Det oplyste den australske premierminister, Scott Morrison, på et pressemøde mandag. I 23 måneder har landet været lukket for alle andre end australske statsborgere. Under coronapandemien ha