Iran melder genoplivning af vigtig atomaftale meget tæt på

Aftalen fra 2015 om Irans atomprogram kommer tættere og tættere på at blive genoplivet.

Aftalen blev indgået i 2015. Den gik ud på, at Iran skulle afvikle dele af sit atomprogram, så landet aldrig ville kunne bygge atomvåben.

Han opfordrer vestlige magter til at være ”realistiske”.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, siger onsdag til parlamentet, at man har nået et afgørende punkt i forhandlingerne.

- Det er ikke et spørgsmål om uger. Det handler om dage, siger han.

Han lægger samtidig pres på Iran.

- Politiske beslutninger er nødvendige fra iranerne. Enten udløser de en alvorlig krise i de kommende dage, eller også accepterer de aftalen, som respekterer alle parternes interesser, siger han.

Flere andre centrale kilder, som følger forhandlingerne, vurderer, at de kommende dage bliver afgørende i bestræbelserne på at genoplive aftalen.

Vestlige diplomater vurderer, at forhandlingerne er i de afgørende stadier, og at en aftale er inden for rækkevidde.