EU-udenrigschef: Hvis Rusland angriber, er Nord Stream 2 død

Det vil både betyde, at gasledningen Nord Stream 2 ikke bliver operationel, og at Rusland vil blive ramt af omfattende sanktioner. Det siger Josep Borrell ifølge nyhedsbureauet Reuters.

EU’s udenrigschef understreger dog samtidig, at man forsøger at undgå en krig. Både Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz har kastet sig ind i diplomatiet. Og EU er også parat til at diskutere Ruslands bekymringer for egen sikkerhed, siger Borrell.