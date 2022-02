Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, kom mandag middag til den ukrainske hovedstad, Kijev. Det sker som led i forberedelserne til et besøg i Moskva, hvor han skal forsøge at få afværget en ”meget kritisk” russisk krigstrussel. Scholz indleder den diplomatiske mission på et tidspunkt, hvor Ukraines regering har bedt Rusland om et krisemøde for få forklaret, hvorfor over 100.000 russiske soldater er blevet sendt til landets grænse.

Rusland siger i en erklæring forud for forbundskanslerens ankomst, at Scholz og præsident Vladimir Putin vil føre drøftelser om krisen i Ukraine, om russiske krav om sikkerhedsgarantier fra Vesten og mulige sanktioner mod naturgasledningen Nord Stream 2. Vesten har fastholdt sin modstand mod Putins krav om bindende sikkerhedsgarantier fra Nato og kravet om at udelukke, at Ukraine kan blive optaget i den vestlige forsvarsalliance. Amerikanske efterretningskilder udtrykker bekymring over, at uger med diplomatiske møder har givet Rusland tid til at forberede en omfattende offensiv, hvis Putin giver ordre til et russisk angreb på Ukraine.

- Vi graver skyttegrave, hvor ukrainske soldater hurtigt kan søge dækning og forsvare vores land mod russernes angreb, siger en 15-årig ukrainer, Mykhailo Anopa, til AFP. Han henviser til skyttegrave nær frontlinjerne, der adskiller de prorussiske løsrivelsesområder i den østlige del af landet.

Scholz skrev forud for sin afrejse fra Berlin, at det var vigtigt for ham stadig at vise sin støtte og solidaritet med Ukraine. - Vi forventer meget snart at se tegn på nedtrapning. Yderligere militær aggression vil få meget alvorlige konsekvenser for Rusland. Der er jeg helt på linje med vores allierede, hedder det i tweetet. Han har samtidig advaret Rusland ”mod at undervurdere vores enighed og beslutsomhed”.

Scholz er tidligere blevet hårdt kritiseret for at holde lav profil i forhold til Ukraine-spørgsmålet. Den tyske regeringschef er ikke mindst blevet kritiseret for at have tøvet med udmeldinger om den tysk-russiske gasledning Nord Stream 2 i forbindelse med Ukraine-konflikten.

/ritzau/Reuters