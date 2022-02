Canadisk borgmester vil fjerne demonstranter fra vigtig bro

Borgmesteren i den canadiske by Windsor siger, at hans by forsøger at få en retskendelse for at fjerne demonstranter, der blokerer en vigtig canadisk-amerikansk handelsrute.

Borgmester Drew Dilkens siger til CNN, at Windsor forsøger at få rettens ord for, at demonstranterne kan fjernes. Dog går han efter at løse problemet på fredelig vis.