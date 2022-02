Det har fået Ukraine til at forberede sig på at skulle afværge en militær invasion fra militært overlegne Rusland, og landet har de seneste uger bedt om hjælp fra Nato.

»De har brug for at styrke deres evne til eventuelt at skyde russiske fly og helikoptere ned, så russerne ikke kan etablere et totalt luftherredømme og understøtte deres fremrykkende styrker i tilfælde af en invasion. Den, der ejer luften i moderne krig, vinder,«, siger han.

Ukraine har afleveret en ønskeseddel til Danmark og flere andre nationer med de defensive våben, som landet skal bruge for at afværge en potentiel væbnet konflikt med Rusland, har Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, tidligere fortalt ifølge Politiken .

Derimod har Tyskland indtil videre nægtet at sende våben til Ukraine med forklaringen, at de hellere ser en diplomatisk løsning på den højspændte situation. Heller ikke på trods af endnu en ukrainsk henvendelse til den tyske regering i denne uge. I stedet har Tyskland tilbudt 5.000 hjelme og et felthospital.

Den nyudnævnte forsvarsminister Morten Bødskov sagde lørdag til DR , at Danmark er i besiddelse af de antiluftskytsvåben, Ukraine ønsker, men det er missiler af ældre dato, der ligger til bortskaffelse. Han vil derfor bede forsvarschefen redegøre for, om missilerne kan bruges.

»Det handler om hvor man vil lægge sig i Nato-alliancen. Vil man gå direkte i rumpen på amerikanerne og briterne, eller vil man være mere defensiv ligesom tyskerne. Uanset om vi gør det ene eller det andet, så kommer vi jo bare til at lægge os i slipstrømmen af de andre allierede. Så det handler for Danmark om at positionere sig nogenlunde i midten,« siger han.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen står Danmark over for et valg om man vil begynde at give våben til Ukraine på nuværende tidspunkt, eller om man vil vente til, at der eventuelt starter en krig.

Statsminister Mette Frederiksen sagde i sidste uge i et stort interview i Jyllands-Posten , at hun er klar til at støtte Ukraine med våben og andet militært udstyr, hvis den russiske præsident, Vladimir Putin, vælger at optrappe situationen i Ukraine yderligere. Den udmelding splittede regeringens støttepartier , hvor Enhedslisten hellere så at Danmark søgte diplomatiets vej.

Peter Viggo Jakobsen mener dog grundlæggende, at diskussionen om danske våben til Ukraine først og fremmest drejer sig om symbolpolitik, fordi det militære styrkeforhold mellem Ukraine og Rusland er så ulige.

»Et dansk bidrag kommer ikke til at have nogen militær effekt. Selv hvis vi afleverer hele vores lager af Stinger-missiler, kan det ikke forhindre russerne i at vinde krigen. Så denne diskussion, på et tidspunkt hvor man ikke kan nå at gøre nogen forskel med den type af våbenleverencer, er i mine øjne symbolpolitik, der set fra et militært synspunkt er lidt svært at tage alvorligt« siger Peter Viggo Jakobsen, og tilføjer:

»På den ene side er Nato ikke villige til at dø for Ukraine ved at smide soldater og andre ting ind på jorden, som rent faktisk kunne gøre en forskel og stoppe russerne. På den anden side vil landene gerne føre værdipolitik og vise, at man står vagt om demokrati og menneskerettigheder. Så man ender med at sætte sig mellem to stole, hvor man får sendt en smule våben så man selv kan sige, at man levede op til sine værdier« siger han.

Hvis Danmark og Nato reelt vil gøre en forskel i Ukraine i tilfælde af en konflikteskalering, så mener Peter Viggo Jakobsen, at det i stedet kræver en markant øget militær tilstedeværelse til lands og i luften i regionen.

»Allerhelst vil Ukraine jo have tunge Nato-enheder på ukrainsk jord, men det er der ingen, der vil endnu. For når det kommer til stykket, så er vi ikke villige til at dø for Ukraine,« siger Peter Viggo Jakobsen.