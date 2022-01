30/01/2022 KL. 06:40

Mette Frederiksen er parat til at styrke dansk forsvar, hvis krisen med Putin eskalerer

Statsminister Mette Frederiksen sætter sig nu i spidsen for en markant skærpet dansk kurs over for Rusland i konflikten om Ukraine. I et stort interview med Jyllands-Posten erklærer hun sig parat til at afsætte flere penge til det danske forsvar og til at støtte Ukraine med våben, hvis Putin eskalerer situationen, som ifølge statsministeren er »den mest alvorlige trussel siden ophøret af Den Kolde Krig«.