»Det er tidskrævende og dyrt for et fiskefartøj at sejle i havn med en bifangst og derefter vende tilbage til søs. Derfor fristes nogle fartøjer til at kaste bifangst overbord på søs, uden vidner eller myndighedskontrol, og i stedet blive på havet,« siger hun til Reuters.

Frankrigs marineminister Annick Girardin har ifølge nyhedsbureauet Reuters kaldt fiskeudslippet for »chokerende«, og har bedt den franske fiskerimyndighed om at igangsætte en større undersøgelse.

Også EU’s miljøkommisær Virginijus Sinkevicius har forlangt »udtømmende information og dokumentation« om forløbet.

Siden 2015 har det i EU været forbudt at kaste bifangst overbord. Lovgivningen blev implementeret for at begrænse non-selektive fiskemetoder. Formålet var at tilskynde fiskerne til at indrette deres fangstmetoder efter kun at få store fisk med op for at kunne udnytte kvoterne så bæredygtigt som muligt.