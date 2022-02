04/02/2022 KL. 11:30

Ukraine forudser flygtningebølge: Storkrig kan føre til kaos i Europa

Ifølge Ukraine kan op mod 4 mio. mennesker blive tvunget til at flygte ud af landet, hvis Rusland indleder en storkrig. Flere nabolande er begyndt at forberede sig på massive flygtningestrømme. Dansk Flygtningehjælp anser det for at være et urealistisk scenarie lige nu.