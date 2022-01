EU åbner sag mod Kina efter økonomisk boykot af Litauen

EU har lagt sag an mod Kina ved Verdenshandelsorganiastionen, WTO, efter at Beijing har indført restriktioner for import fra Litauen. Det sker, efter at den baltiske republik har ladet Taiwan åbne et diplomatisk repræsentationskontor i Vilnius. Et kontor, som i kinesernes øjne i praksis er en ambassade. - Et søgsmål ved WTO er ikke noget, vi tager let på, siger EU’s handelschef, Valdis Dombrovskis, i en erklæring.

- Men efter gentagne mislykkede forsøg på at få løst den bilaterale strid, ser vi ingen anden udvej end at få WTO til at gå ind i sagen og drøfte sagen med Kina, siger han videre. Han tilføjer, at EU fortsat vil forsøge at finde en diplomatisk løsning på striden. Litauen er med dets 2,8 millioner indbygger et af de mindste lande i EU. Striden brød ud i juli, da det tillod Taiwan at åbne en diplomatisk repræsentation i Vilnius. Kina har siden nedgraderet de diplomatiske relationer mellem de to lande.

- Det sker for at sikre Kinas suverænitet og de grundlæggende normer for internationale relationer, hedder det i begrundelsen fra Beijing. Kina har derfor kun en chargé d’affaires i Litauens hovedstad - ikke en ambassadør.Litauen har understreget, at landet stadig støtter den politisk kurs med en ”ét-Kina-politik”. Politikken med ét Kina er en hjørnesten i de amerikansk-kinesiske relationer og i forholdet til EU-landene. Den indebærer, at USA og EU - anerkender og har formelle relationer med Kina frem for øen Taiwan. Det kinesiske styre opfatter Taiwan som en udbryderprovins, der en dag skal genforenes med moderlandet.Litauen har givet Taiwan lov til at åbne et repræsentationskontor i Vilnius, hvilket er en form for uformel ambassade. Det er ikke i sig selv usædvanligt: Der er knap 30 af sådanne repræsentationer alene i Europa. Herunder i Bruxelles, Berlin og også København.

Men alle de hidtidige kaldes ”Taipeis repræsentationskontor” og henviser kun til Taiwans hovedstad. Kontoret i Vilnius kaldes derimod ”Det taiwanske repræsentationskontor”. Det er et nybrud, som har vakt harme i Kina.

Taiwan er ikke medlem af FN - det blokerer Kina for - selv om landet de facto fungerer som sit eget land med egen forfatning, demokrati, regering og hær. USA støtter EU og Litauen i striden. Hverken USA eller nogen EU-lande er blandt de blot 15 stater, der officielt anerkender Taiwan som selvstændigt land. Alligevel er der tætte økonomiske, politiske og militære bånd mellem Taiwan og den vestlige verden.

