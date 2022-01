Nato-lande øger beredskab og EU vil sende hjælpepakke til Ukraine

Nato-landene har sat styrker i øget beredskab og sendt skibe og kampfly til Østeuropa for at styrke forsvaret af østlige grænser. Det sker på et tidspunkt, hvor situationen stadig er spændt i forbindelse med Ruslands militære optrapning omkring det splittede Ukraine.

- Nato vil fortsætte med at gøre alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte og forsvare alle allierede, deriblandt også den østlige del af alliancen. Vi vil altid reagere på enhver fare for en forringelse af vores sikkerhedsniveau, siger Nato’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, i en erklæring mandag.