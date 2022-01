Tyrkisk journalist anholdt for at fornærme præsident Erdogan

Tyrkiske myndigheder har anholdt en kendt tv-journalist ved navn Sedef Kabas under anklager om, at hun skulle have fornærmet landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, under en udsendelse.

Det oplyser Kabas’ advokat lørdag.

Ifølge advokaten blev Sedef Kabas pågrebet i sit hjem natten til lørdag. Det skulle være sket, få timer efter at hun kom med en kommentar om præsidenten, som hun derefter delte på Twitter med sine cirka 900.000 følgere.