Nye restriktioner har fået New Zealands leder til at aflyse bryllup

Jacinda Ardern tager konsekvensen af, at omikronvariant er begyndt at sprede sig blandt befolkningen.

New Zealands populære premierminister, Jacinda Ardern, har aflyst sit bryllup, efter at øriget har indført nye restriktioner for at bremse spredningen af coronavarianten omikron. Det oplyser hun søndag lokal tid. Myndighederne i New Zealand har indtil videre haft held med at inddæmme den nye og særdeles smitsomme coronavariant og forhindret den i at sprede sig i samfundet.

Lørdag kunne premierministeren dog fortælle, at der var blevet registreret ni tilfælde af omikronvarianten blandt en familie, der var rejst fra Nordøen til Sydøen i New Zealand for at deltage i et bryllup. Det fik regeringen til at indføre nye restriktioner fra midnat søndag som blandt andet øgede krav til brug af mundbind og begrænsninger på forsamlinger, hvilket altså også går ud over premierministeren. - Mit bryllup vil ikke blive afholdt, siger Jacinda Ardern søndag til en gruppe journalister.

- Sådan er livet. Jeg er ikke anderledes end - tør jeg sige det - tusindvis af andre newzealændere, der er blevet meget hårdere ramt af pandemien. - I de værste tilfælde har folk ikke kunnet være sammen med deres kære, hvis de har været alvorligt syge. Det er langt, langt værre end enhver form for tristhed, jeg måtte opleve, siger hun. Premierministeren tilføjer, at hun føler med folk, der måtte være fanget i en lignende situation som hende selv. Trods de nye restriktioner advarer Jacinda Ardern i en tale søndag om, at newzealænderne skal forberede sig på at se tusindvis af smittetilfælde om dagen i de kommende uger og måneder, nu hvor omikron er begyndte at sprede sig i samfundet. - Jeg ved, at det vil gøre folk dybt bekymrede at høre om den slags smittetal. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sænke smittespredningen og reducere antallet af smittetilfælde, siger hun.

New Zealand har ifølge tal fra landets sundhedsministerium i gennemsnit registreret 51 smittetilfælde om dagen de seneste 21 dage. Langt størstedelen af disse har været med deltavarianten og er blevet opdaget blandt folk, der er rejst ind fra udlandet, og som derfor hurtigt er blevet sat i isolation. I alt har landet under pandemien registreret 15.479 smittetilfælde og 52 dødsfald.

/ritzau/Reuters