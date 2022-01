Storbritannien advarer Rusland og Kina

Storbritannien advarer nu både Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Kinas præsident, Xi Jinping.

Storbritannien siger, at det sammen med dets allierede vil kæmpe for demokrati mod diktaturer, og at landet er mere motiveret end nogensinde efter Den Kolde Krig.

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, fremsatte udtalelsen i Australien. Hun gjorde det klart, at Storbritanniens og dets allierede i ”den frie verden” må arbejde sammen mod globale trusler og desuden styrke relationerne til demokratiet i Indien og til demokratierne i Stillehavsregionen.