Onsdag aften dansk tid kom USA’s præsident med en skræmmende forudsigelse.

På et pressemøde i anledning af at Joe Biden har været USA’s præsident i et år, advarede Biden om, at det vil få alvorlige konsekvenser for Rusland, hvis det invaderer Ukraine. Alligevel sagde han, at han tror, det vil ske.

»Mit gæt er, at han vil trænge ind. Han er nødt til at gøre noget,« sagde Joe Biden.