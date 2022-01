Alle ord og sætninger bliver analyseret ned i mindste detalje, når det gælder udviklingen i den ulmende konflikt mellem Rusland på den ene side og Ukraine og dets allierede på den anden. Derfor har det vakt opsigt - ikke mindst i Ukraine - at Joe Biden på et pressemøde onsdag fik sagt noget, der kunne tolkes som om, at amerikanerne måske ikke ville svare så hårdt igen, hvis russerne holder sig til en »mindre« invasion af Ukraine.

På pressemødet sagde Biden, at Rusland og præsident Vladimir Putin ville komme til at betale en »alvorlig og kostbar pris«, hvis russiske styrker trænger ind over grænsen til Ukraine. Men samtidig fik han sagt følgende om USA’s og Natos mulige reaktion på en eventuel invasion: »Rusland vil blive holdt ansvarlig, hvis det invaderer - og det afhænger af, hvad det gør. Hvis de trænger ind i mindre omfang, ender vi med at skændes om, hvad vi skal gøre ved det,« sagde Biden. Den formulering er tydeligvis faldet den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, for brystet. Torsdag eftermiddag gik han til tasterne på Twitter og skrev ud til sine 370.000 følgere:

»Vi vil gerne minde stormagterne om, at der ikke findes mindre indtrængninger og små nationer. Ligesom der ikke findes små tab og mindre sorg, hvis man mister en, man har kær,« skrev Zelenskij.

Også den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, havde svært ved at forstå Bidens kommentar. »Man kan ikke blive halvt invaderet,« sagde han på et virtuelt pressemøde. Udenrigsministerens udtalelse er refereret af CNN, som samtidig kan fortælle, hvordan et større oprydningsarbejde gik i gang i Det Hvide Hus, da det blev morgen i Washington. Først måtte Joe Bidens talskvinde, Jen Psaki, forsøge at rede trådene ud på et pressemøde. »Hvis en hvilken som helst russisk styrke bevæger sig hen over Ukraines grænse, så er det en ny invasion, og det vil blive mødt med et hurtigt, voldsomt og samlet svar fra USA og dets allierede,« fremhævede Jen Psaki.

Både hende og vicepræsident Kamala Harris optrådte herefter på amerikansk morgen-tv, hvor de brugte tid på at præcisere, hvad præsidenten egentlig mente. Til sidst blev det så hovedpersonens egen tur, da Joe Biden deltog i en begivenhed, hvor formålet egentlig var at promovere den store infrastrukturpakke, som blev vedtaget sidste år. I stedet blev fokus på hans udtalelser om situationen ved den russisk-ukrainske grænse. »Jeg har været fuldstændig tydelig over for præsident Putin. Det kan ikke misforstås. Hvis nogen - nogen - samlede russiske styrker bevæger sig over den ukrainske grænse, så er det en invasion,« understregede Joe Biden og gentog, at Rusland vil betale »en tung pris« for en eventuel invasion.

Titusinder af russiske soldater er stationeret tæt ved Ukraines grænse, og en større russisk styrke er i Hviderusland, der grænser op til Ukraine. Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, er i øjeblikket i Europa for at drøfte krisen. Fredag skal han mødes med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.