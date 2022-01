Tongansk mand overlevede 27 timer på havet efter tsunami

Manden, Lisala Foau, fortæller, at han var i gang med at male sit hjem på den lille isolerede ø Atata med cirka 60 indbyggere, da advarslen om en tsunami kom.

Han svømmede og flød rundt, indtil han stødte på en træstamme, han kunne holde fast i.

- Jeg flød bare og røg rundt mellem de store bølger, der bare blev ved med at komme, siger han til radiostationen ifølge Reuters.

Folua siger, at han fortsatte med at flyde og langsomt lykkedes med at bevæge sig 7,5 kilometer mod hovedøen Tongatapu. Den nåede han, 27 timer efter at han var røget ud på havet.

Det står ikke klart, hvad der er sket med hans niece. Ej heller hans søn, som ifølge Folua også blev revet ud på havet af bølgerne.

For at gøre historien om Foluas overlevelse endnu mere spektakulær fortæller han, at han har et handicap, der gør, at han går rigtigt dårligt.