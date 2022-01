Fly med nødhjælp er landet i tsunamiramt stillehavsnation

Et militærfly med nødhjælp er ankommet til øriget Tonga, der lørdag blev ramt af et stort vulkanudbrud.

Et militært fragtfly fra Australien er også landet i Tonga torsdag. Flyet medbringer ud over nødhjælp også en fejemaskine, der skal fjerne aske fra lufthavnen.

Det har været vanskeligt for omverdenen at få overblik over omfanget af ødelæggelserne og behovet for mad, medicin og andre former for nødhjælp, fordi Tonga stort set har været afskåret fra al kommunikation.

Det skyldes, at undersøiske kabler, der forbinder øriget med resten af verden, blev ødelagt under vulkanudbruddet.

Men det vides, at fire personer omkom, mens adskillige blev såret, i forbindelse med naturkatastrofen. Det meddelte Tongas regering tirsdag i sin første udtalelse efter de dramatiske begivenheder.

I udtalelsen blev hændelsen kaldt for en ”katastrofe uden sidestykke”.

På Mango-øen er samtlige huse blevet ødelagt. Blot to huse står stadig på øen Fonoifua, mens der også er store skader på Nomuka-øen.