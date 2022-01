Tongas regering: Tsunami har dræbt tre og smadret en hel ø

Tre personer er døde, og adskillige er såret efter et vulkanudbrud og efterfølgende tsunami ved østaten Tonga i Stillehavet.

Det oplyser Tongas regering tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er første gang, at regeringen har udsendt en udtalelse efter katastrofen, skriver britiske BBC. Kommunikation med øgruppen har stort set været lukket ned, efter at et undervandskabel blev ødelagt under vulkanudbruddet.