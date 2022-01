Omfanget af ødelæggelserne efter det voldsomme undersøiske vulkanudbrud, der lørdag ramte den lille ø-nation Tonga i det sydlige Stillehav og udløste tsunamivarsler i flere andre lande, står stadig i det uvisse. Telefon- og internetforbindelsen i Tonga har været nede siden udbruddet, og myndighederne i New Zealand bekræfter, at et undersøisk datakabel er blevet beskadiget ved lørdagens udbrud. Ifølge nyhedsbureauet AFP kan genopretningen af telefon- og internetforbindelse tage op til to uger.

Ifølge Røde Kors har selv organisationens satellittelefoner svært ved fungere grundet virkningerne af den 250 km brede askesky, der har omkapslet øgruppen og nu driver i retning mod det nordlige Australien. Men nødhjælpsorganisationen oplyser, at skaderne i Tonga ikke synes at være så omfattende som først frygtet. »Ud fra de informationer, vi har været i stand til at stykke sammen, har vi en formodning om, at skaderne i de større befolkningscentre på Tonga er mildere end frygtet«, siger operationsleder Katie Greenwood til The Guardian.

Tsunamibølger på en meters højde skyllede under en halv time efter udbruddet ind over hovedøen Tongatapu. Satellitbilleder og efterretninger fra New Zealandske nødhjælpsfly viser flere landsbyer på øens nordlige kyst, der er blevet udraderet af vandmasserne. Tonga ligger omkring 1.800 km nordøst for New Zealand og består af 170 øer spredt ud over et område i Stillehavet, der er større end Frankrig. Øgruppen ligger i det seismologisk aktive område kendt som »Ildringen«, der er betegnelsen for den kæde eller bælte af vulkaner, der omkranser Stillehavets kyster.

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Landet har omkring 106.000 indbyggere, men der bor over dobbelt så mange tonganere i udlandet, særligt i New Zealand, USA og Australien, der de seneste dage ikke har kunnet komme i kontakt med familie og bekendte, der er berørt af naturkatastrofen.

Myndighederne i Tonga har endnu ikke meldt om nogle omkomne, men ifølge BBC er en 50-årig britisk kvinde bosat på Tongas største ø druknet i den tsunamibølge, der kort efter skyllede ind. Det bekræfter den afdøde kvindes familie. Der er også meldinger om to druknede i Peru, mere end 10.000 kilometer fra Tonga. Over 230.000 mennesker langs Stillehavskysten i Japan blev evakueret grundet et tsunamivarsel, og vandmasserne har også forårsaget materielle skader i flere havne langs den amerikanske vestkyst. Den undersøiske vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai ligger ca. 65 km nord for Tonga’s hovedø Tongatapu, hvor landets hovedstad Nuku’alofa ligger, og størstedelen af befolkningen bor. Vulkanen er 1.800 meter høj og 20 km bred, men det er vulkanens øverste 118 meter, der stikker op over havoverfladen.

Toppen af den undersøiske vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai fotograferet den 7. januar. Efter lørdagens udbrud er størstedelen af øen sprængt væk. Foto: Planet Labs/AFP

Meget af øen blev sprængt væk ved lørdagens vulkanudbrud, som udløste en askesky der nåede 20 km op i luften. Lydbølgen fra lørdagens udbrud kunne høres på tværs af Stillehavet helt til Alaska mere end 9.000 km fra Tonga. En beboer på Fiji har på twitter delt en optagelse, hvor braget tydeligt kan høres.

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Der er fortsat ikke præcise meldinger om vulkanudbruddets styrke, men trykbølgen fra udbruddet kunne aflæses på barometre verden over, hvilket ifølge nogle vulkanologer kan indikere, at udbruddet har været særdeles voldsomt. »De tidlige data indikerer, at det kan være det største udbrud siden Mount Pinatubu i Filippinerne for 30 år siden,« siger den newzealandske vulkanlog Shane Cronin til Radio New Zealand ifølge nyhedsbureauet Reuters.