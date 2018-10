Migrantkrise vokser: Trump skærer i hjælpen til centralamerikanske lande

Præsident Donald Trump har givet ordre til, at økonomisk hjælp til centralamerikanske lande skal skæres kraftigt ned.

Det sker på rund af karavanen af tusindvis af migranter, som har bevæget sig over grænsen fra Guatemala til Mexico og herfra vandrer mod USA's sydlige grænse.

Trumps ordre rammer først og fremmest Guatemala, Honduras og El Salvador.

Tusinder af migranter er marcheret ind i Mexico

- Guatemala, Honduras og El Salvador har ikke været i stand til at klare opgaven med at forhindre folk i at forlade deres land og tage illegalt til USA, hedder det i et tweet på det sociale medie Twitter fra den amerikanske præsident.

De tre centralamerikanske lande modtog tilsammen over 500 millioner dollar (omkring 3,3 milliarder kroner) fra USA i finansåret 2017.

Fotoserie: Migranter fra Honduras går gennem Mexico Efter at have brudt grænsehegnet ned på grænsen mellem Guatemala og Mexico fortsætter strømmen af migranter fra Honduras mod USA.

Trump siger, at "det bedrøveligt nok ser ud til, at mexicansk politi og militær ikke er i stand til at stoppe karavanen.

Han tilføjer, at de amerikanske grænsemyndigheder og militæret er alarmeret.

Tusindvis af overvejende honduranske migranter strømmede i løbet af weekenden over grænsen til Mexico ved byen Tapachula.

Mexicansk politi med specialudstyr følger kravanen, men har ikke gjort forsøg på at stoppe den.

Migranterne fra Honduras flygter fra omfattende korruption, fattigdom og vold. Det er deres erklærede mål at tilbagelægge de mere end 1800 kilometer til den amerikanske grænse.

Trump siger. at migranterne skal søge om asyl i Mexico, inden de bevæger sig mod USA.

- Hvis de ikke gør det, vil de blive afvist ved grænsen, skriver han på Twitter.

Mexicos regering har sagt, at den vil registrere migranterne og behandle de ansøgninger om asyl, der måtte komme.

Der er kun lidt over to uger til det amerikanske midtvejsvalg, og Trump har langet ud efter Demokraterne. Præsidenten mener, at partiet er skyld i, hvad han betegner som migranters "stormangreb" mod USA.

- Karavanerne er en skændsel for Det Demokratiske Parti. Lav lovene om indvandring om NU, skriver præsidenten søndag på Twitter.