Gorbatjov om Trumps trussel: »Forstår de i Washington, hvad det kan føre til?«

Den tidligere leder af Sovjetunionen Mikhail Gorbatjov forsvarer søndag INF-traktaten, som han selv var med til at indgå i 1987, efter at USA’s nuværende præsident, Donald Trump, har bebudet, at han vil forlade den.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax.

- Under ingen omstændighed burde gamle nedrustningsaftaler bliver revet i stykker, siger Gorbatjov ifølge Interfax.

- Forstår de i Washington, hvad det her kan føre til?

Forsker: USA's exit fra missilaftale kan føre til oprustning

Ifølge Gorbatjov virker Trumps plan på området ”meget mærkelig”. Det vil være en fejl og undergrave arbejdet under den kolde krig med nedrustning.

Gorbatjov indgik i 1987 INF-aftalen, som blandt andet forbyder landsbaserede mellemdistancemissiler, med den daværende amerikanske præsident, Ronald Reagan.

- At droppe traktaten er en fejl, siger Gorbatjov videre til Interfax ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Alle aftaler, der har til hensigt at nedruste mængden af eller forbyde atomvåben, må bevares for at sikre liv på Jorden.

Også den tyske udenrigsminister Heiko Maas udtrykker bekymring over USA’s hensigt om at bryde traktaten.

- Traktaten ... har i 30 år været en vigtig søjle i den europæiske sikkerhedsarkitektur, siger Maas i en udtalelse søndag.

Dansk frygt for nyt atomkapløb efter Trumps trussel

- Vi har ofte bedt Rusland adressere de alvorlige beskyldninger om, at landet overtræder aftalen. Nu beder vi USA om at overveje de mulige konsekvenser (ved at skrotte traktaten, red.).

Modsat har den britiske forsvarsminister udtalt støtte til Trump. I en udtalelse siger Gavin Williamson, at Storbritannien står ”bestemt” ved USA’s side i denne sag.

Ifølge Williamson har Rusland hidtil latterliggjort aftalen med sin adfærd.