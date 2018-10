Dansk frygt for nyt atomkapløb efter Trumps trussel

Danmark beklager, at nedrustningsaftalen INF, som begrænser mellemdistanceraketter i USA og Rusland, er i fare, fordi USA's præsident, Donald Trump, vil opsige aftalen.

Det siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en skriftlig kommentar.

- Det er beklageligt, at traktaten nu hænger i en tynd tråd. Den har haft stor betydning for den strategiske stabilitet og nedrustning i Europa siden 1987. Det er ikke nyt, at USA fremfører, at Rusland ikke overholder traktaten. Den vurdering har de haft siden 2014, siger Anders Samuelsen.

- Danmark og resten af Nato har senest på sommerens Nato-topmøde udtrykt støtte til USA’s bestræbelser på at få Rusland til igen at overholde traktaten. Jeg havde som alle andre håbet, at der kunne findes en løsning.

Udenrigsministeren venter, at INF-traktaten står højt på dagsordenen, når Natos udenrigsministre mødes i december.

- Der kan blive tale om en betydelig udfordring, hvis vi måske igen får et våbenkapløb med mellemdistancemissiler i Europa. Det er en udfordring, som Danmark vil følge tæt, siger Anders Samuelsen

USA kan udløse et nyt atomkapløb som i den kolde krig, mener Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup.

- Det er dybt problematisk. Vi risikerer, at USA udvikler nye mellemdistanceraketter. Og russerne og kineserne bygger nye som svar, siger Nick Hækkerup.

- Dermed har vi det våbenkapløb, som vi havde under den kolde krig. Det gør verden til et mere usikkert og utrygt sted.

Sovjetunionens tidligere leder Mikhail Gorbatjov advarer Trump mod at forlade INF. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det vil ifølge Gorbatjov undergrave arbejdet for at afslutte den kolde krig.

Den russiske viceudenrigsminister, Sergej Rjabkov, kalder Trumps beslutning for farlig og et udtryk for et amerikansk ønske om total dominans.

INF-aftalen blev indgået i 1987 af USA's daværende præsident, Ronald Reagan, og den sovjetiske leder, Mikhail Gorbatjov.

Aftalen forbyder Rusland og USA at opstille mellemdistanceraketter.

Aftalen blev set som et stort skridt mod normalisering af forholdet mellem Øst og Vest ved afslutningen af den kolde krig.

Siden har begge lande beskyldt hinanden for at bryde INF-aftalen.

Trump præsenterede sin plan lørdag ved et vælgermøde i Nevada.

Han hævder, at Rusland bryder vilkårene i aftalen. Han præciserede dog ikke, hvordan det er sket.

- Vi vil ophæve aftalen, og så vil vi udvikle våbnene, sagde Trump og tilføjede, at det sker, hvis Rusland og Kina ikke går med til at lave en ny aftale.