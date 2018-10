Avisen Washington Post har offentliggjort, hvad man formoder er den forsvundne journalist Jamal Kashoggis sidste klumme.

Jamal Kashoggis klummer har været at finde på avisens debatsider siden september 2017 og har ofte kredset om ytrings- og pressefriheden i den arabiske verden. Hans seneste klumme er ingen undtagelse.

»Det, den arabiske verden har mest brug for nu, er ytringsfrihed,« lyder overskriften.

I klummen skriver Jamal Kashoggi, at det internationale samfund i forhold til visse mellemøstlige lande og deres manglende pressefrihed har ladet stå til for længe. Som konsekvens befinder den arabiske verden sig bag sin egen version af jerntæppet, lyder hans konklusion.

»Disse handlinger (kontrol af medierne, red.) mødes ikke længere med ramaskrig fra det internationale samfund. I stedet giver handlingerne en øjeblikkelig fordømmelse fulgt af stilhed. Som konsekvens har arabiske regimer fået for frie tøjler til fortsat at gøre medierne tavse i stadigt stigende omfang,« skriver han.

I begyndelsen af klummen indleder Washington Posts debatredaktør Karen Attiah med at skrive, at hun er »evigt taknemmelig for«, at Khashoggi valgte at skrive for avisen.

»Denne klumme indfanger meget præcist hans dedikation og passion for frihed i den arabiske verden. En frihed, han angiveligt gav sit liv for,« skriver debatredaktøren.

Jamal Khashoggi blev senest set den 2. oktober, da han gik ind på Saudi-Arabiens konsultat i Istanbul. Washington Post modog klummen dagen efter, men ventede med at offentliggøre den, fordi man håbede, at han ville dukke op igen.

Onsdag indledte tyrkisk politi en undersøgelse i den bolig, der tilhører Saudi-Arabiens konsu.

Tyrkiet hævder, at man har beviser på, at Jamal Khashoggi blev dræbt, og der er i de seneste dage fremkommet beretninger fra anonyme kilder med detaljer om drabet, som angiveligt skulle være optaget af tyrkerne - i strid med internationale regler - med både lyd og billeder fra det saudiske konsulat i Istanbul.

Saudi-Arabien har fastholdt sin uskyld og forklarer, at Jamal Khashoggi forlod landets konsulat uskadt og først derefter af uvisse årsager er forsvundet.